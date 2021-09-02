Статистика показала, что между уровнем вакцинации и заболеваемостью существует связь

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия
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Фонд стратегической культуры подвел предварительные итоги прививочной кампании, которая в мире длится девять месяцев.
По состоянию на 21 августа в мире от коронавируса привились 2 миллиарда 526 миллионов 534 тысячи 611 человек, из них получили обе дозы 1 миллиард 899 миллионов 999 тысяч 918 человек. Это 32,4% и 24,4%, соответственно, от общего количества людей на планете. Выходит, что полный курс прошла почти четверть человечества и почти треть всего населения земного шара единожды получила уколы «вакцинами от COVID-19».
Исследователи подчеркнули, что организаторы прививочной кампании плохо отслеживают результаты вакцинирования. Снижается ли заболеваемость и смертность от вакцинации? Скептики заявляют, что эти вакцины бесполезны и даже опасны для здоровья. Препараты, которые используют в качестве вакцины, приводят к заболеваемости и смертности, отмечают скептически настроенные люди, пишет ЛентаЧел.
Ситуация в Израиле, где привито чуть ли не 80% населения, доказывает то, что вакцинация не слишком-то спасает людей от заражения. В августе в этой стране зафиксирован 10-кратный рост смертности от коронавируса по сравнению с июлем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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