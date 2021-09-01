Главный санитарный врач объяснила, как совмещать прививки от COVID и гриппа

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура разъяснила в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград», как правильно совмещать вакцинации против коронавируса и гриппа.

«Временной промежуток между прививками против коронавируса и гриппа должен быть не менее одного месяца. Желательно, конечно, завершить вакцинацию против коронавирусной инфекции и через месяц приступить к вакцинации против гриппа. А если вы сделали прививку против коронавируса весной, в начале или в середине лета, то сейчас как раз идеальный период, когда необходимо сделать вакцинацию против гриппа», — сказала Бабура.

По ее мнению, сделать прививку от гриппа желательно, так как грипп на территории Российской Федерации уже регистрируется (это грипп AH3N2).

А вот в случае ревакцинации против коронавируса лучше сначала поставить прививку против гриппа, а потом уже делать повторные прививки против COVID-19.

По словам Елены Бабуры, вакцина против гриппа уже поступила в область, хотя и не в полном объеме.

«Но этого уже вполне достаточно для того, чтобы объявить о начале прививочной кампании против гриппа», — сказала она.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700