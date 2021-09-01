Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир прививают препаратами, которые не прошли необходимых испытаний. Последствия всей этой «вакханалии» могут быть непоправимыми, заявляет военный врач, доктор медицинских наук Денис Иванов.

Он считает недопустимым применением иммунобиологических препаратов, которые все упорно называют вакцинами. К ВОЗ и ее рекомендациям также доверия нет, поскольку она тесно связана с компаниями, которые производят вакцины. Позиция отечественного Минздрава на заре пандемии Иванова тоже удивила. В частности, ведомство в своих рекомендациях по лечению коронавируса прописало применение антибиотиков и иммунопонижающих препаратов, пишет MedNovelty.

«Как же так? Еще ранее заявляли о том, что растет устойчивость к антибиотикам, а сейчас вдруг прилетают рекомендации начинать с антибиотиков. Это противомикробные препараты, а не противовирусные. Никогда не лечили ими вирусные заболевания. Пневмонию не лечили антибиотиками!» - возмущается Иванов.

По его мнению, применение препаратов, о которых идет речь, привело к повышению уровня летальности, ведь они сказываются на работе сердца. Но отдельные стационары использовали противовоспалительные и добились неплохих результатов. Но все же менять подходы никто не стал, потому как, считает Иванов, надо было продвигать вакцинацию.

Военный врач еще раз напомнил, что вакцины, которые применяются, не прошли всех испытаний. Более того, они являются и неэффективными, и это уже доказывают ковид-вспышки в привитых странах. Иванов утверждает, что сейчас в больницах около 80% тех, кто с инфекцией, но делал один или несколько уколов. Правильно было бы, по его словам, дождаться завершения испытаний препаратов, а затем уже на основании научно проверенных результатов принимать решение о вакцинации.

«Я, как врач, должен именно это говорить. Нас ждут тяжелые последствия после всей этой вакханалии и никакая медицина не поможет», - подытожил Иванов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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