Врач-вирусолог Евгений Тимаков назвал вакцину, наиболее подходящую для детей из группы риска

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия
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Врач-вирусолог Евгений Тимаков разъяснил нюансы вакцинации детей и взрослого населения в интервью «Парламентской газете»:
«У детей иной иммунный ответ, другая Т-клеточная память, и чтобы эту память поддержать и простимулировать, я рекомендую анализировать другие платформы, которые будут просто тренировать Т-клеточную память и действовать менее агрессивно, без имитации инфекционного процесса. Например, цельновирионную вакцину «Ковивак» или вакцину на аналогичной платформе».
По мнению Тимакова, «Ковивак» для взрослых, будет недостаточен против дельта-штамма.
«Для взрослых однозначно «Спутник», — подчеркнул он.
Что касается ревакцинации, то следует проанализировать результаты первой вакцинации, считает Тимаков:
«Если первая вакцина вызвала достойный иммунитет, то можно ревакцинироваться любым другим препаратом. Если иммунитет плохой, то прививаться только «Спутником».
Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» — двухкомпонентные, «Спутник лайт» — однокомпонентная.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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