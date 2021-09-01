Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Вчера, 13:59

0

Image 16+
Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества «Новый век», из отечественных аптек исчез импортный раствор метотрексат. Интернет-пользователи отметили, что данное лекарство является незаменимым для лечения ревматических заболеваний, и его отсутствие может привести к серьезным осложнениям у нескольких тысяч людей, передает «РИА Новости».

Жительница Ульяновской области Ольга Исаева пожаловалась, что раствор метеотрексат необходим ей для того, чтобы снижать воздействие синдрома Шегрена — это заболевание в тяжелых случаях приводит к отказу конечностей. Пенсионерка указала, что именно препарат метеотрексат помогал снять напряжение в мышцах и уменьшить скованность суставов — однако данное лекарство практически исчезло из аптек. 

«Я и так половину пенсии отношу в аптеку. Проще гроб заказывать — дешевле обойдется. А тут даже нельзя купить метеотрексат, его просто нет. Другие отечественные аналоги вызывают сильные побочные реакции», - рассказала Ольга Исаева. 

По комментарию вице-президента российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полины Пчельниковой, препарат метеотрексат был введен на российский рынок в 3 видах: во флаконах, шприцах и таблетках. 

«Данное лекарство может спровоцировать такое серьезное осложнение, как отмирание печени. Однако оно незаменимо для лечения десятков ревматических заболеваний. Препарат во флаконах, как правило, усваивается лучше всего — именно на него сейчас наблюдается дефицит», - прокомментировала специалист. 

Эксперт согласилась с тем, что российский метеотрексат дает более широкий спектр побочных эффектов — от сильной рвотой до выпадения волос. 

«Зарубежный производитель проинформировал, что поставки метеотрексата смогут возобновиться не раньше октября — логистические проблемы связаны с тем, что препарат был изъят из складов из-за ребрендинга и смены упаковки», - добавила Полина Пчельникова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Главный санитарный врач объяснила, как совмещать прививки от COVID и гриппа

Сегодня, 18:44

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Сегодня, 12:34

Врач-вирусолог Евгений Тимаков назвал вакцину, наиболее подходящую для детей из группы риска

Сегодня, 10:39

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Вчера, 13:59

Врач Голубовская: вакцинированные от коронавируса заражаются в 13 раз чаще переболевших

1-09-2021, 18:44

Воскресенский: Чтобы избежать роста коронавируса осенью, нужно ускорить вакцинацию от ковида

1-09-2021, 15:44

Ученые из США предупредили еще об одной опасности длительного COVID-19

1-09-2021, 15:29

Британские ученые назвали потливость ночным симптомом рака крови

1-09-2021, 14:09

СМИ раскрыли самые острые вопросы о пандемии коронавируса COVID-19

31-08-2021, 09:59

Ученые: перенесенный COVID-19 дает лучшую защиту, чем две дозы вакцины Pfizer

30-08-2021, 17:09

Эксперты рассказали, почему против коронавируса советуют обычную соду

30-08-2021, 08:54

Врач Шунков рассказал, что поможет детям не заразиться COVID-19 в школе

30-08-2021, 08:49

Доктор Мясников оценил действие вакцины от COVID-19 на болеющих коронавирусом бессимптомно

30-08-2021, 08:24

Россиянам сообщили, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября 2021 года

29-08-2021, 20:39

Мир захватывает новый штамм ковида: он опасно мутировал и научился обходить антитела

29-08-2021, 20:34

Эксперты оценили заявление о пользе прививок при постковидном синдроме

29-08-2021, 17:39

Смертность от ковида и других болезней сравнили: удивительная статистика

29-08-2021, 12:59

Должен знать каждый: что категорически нельзя делать перед прививкой от коронавируса

29-08-2021, 12:09

Россиянам объяснили, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября

29-08-2021, 10:49

Французский врач Лагранж предложил бороться с ковидом лечением, а не вакцинацией

29-08-2021, 09:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Сегодня, 12:34

0

В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...

Подробнее
Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

1-09-2021, 20:59

0

Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если...

Подробнее
ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

1-09-2021, 20:09

0

Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000...

Подробнее
Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Вчера, 07:39

0

Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские...

Подробнее
«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

Вчера, 10:54

0

О том, какие проблемы могут возникнуть у самопровзглашенных ДНР и ЛНР в случае масштабных военных действий, рассказал...

Подробнее
Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

Вчера, 15:14

0

На деле Александр Лукашенко, президент Белоруссии, продолжает саботировать военную интеграцию с Россией, хотя на словах...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

Вчера, 08:54

0

В Южном военном округе к первому сентября завершен первый этап формирования боевого армейского резервного состава. По...

Подробнее
В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

1-09-2021, 12:14

0

Западные страны может захлестнуть волна продовольственного дефицита. Так, в Великобритании крупнейшие супермаркеты...

Подробнее
США меняют рычаг давления на весь мир

США меняют рычаг давления на весь мир

Сегодня, 07:29

0

Президент США Джо Байден в своем обращении к народу заявил об окончании великих войн Америки, а также пообещал, что...

Подробнее
Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Вчера, 13:59

0

О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества...

Подробнее