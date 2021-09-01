Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия
В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...Подробнее
О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества «Новый век», из отечественных аптек исчез импортный раствор метотрексат. Интернет-пользователи отметили, что данное лекарство является незаменимым для лечения ревматических заболеваний, и его отсутствие может привести к серьезным осложнениям у нескольких тысяч людей, передает «РИА Новости».
Жительница Ульяновской области Ольга Исаева пожаловалась, что раствор метеотрексат необходим ей для того, чтобы снижать воздействие синдрома Шегрена — это заболевание в тяжелых случаях приводит к отказу конечностей. Пенсионерка указала, что именно препарат метеотрексат помогал снять напряжение в мышцах и уменьшить скованность суставов — однако данное лекарство практически исчезло из аптек.
«Я и так половину пенсии отношу в аптеку. Проще гроб заказывать — дешевле обойдется. А тут даже нельзя купить метеотрексат, его просто нет. Другие отечественные аналоги вызывают сильные побочные реакции», - рассказала Ольга Исаева.
По комментарию вице-президента российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полины Пчельниковой, препарат метеотрексат был введен на российский рынок в 3 видах: во флаконах, шприцах и таблетках.
«Данное лекарство может спровоцировать такое серьезное осложнение, как отмирание печени. Однако оно незаменимо для лечения десятков ревматических заболеваний. Препарат во флаконах, как правило, усваивается лучше всего — именно на него сейчас наблюдается дефицит», - прокомментировала специалист.
Эксперт согласилась с тем, что российский метеотрексат дает более широкий спектр побочных эффектов — от сильной рвотой до выпадения волос.
«Зарубежный производитель проинформировал, что поставки метеотрексата смогут возобновиться не раньше октября — логистические проблемы связаны с тем, что препарат был изъят из складов из-за ребрендинга и смены упаковки», - добавила Полина Пчельникова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...Подробнее
Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000...Подробнее
Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские...Подробнее
О том, какие проблемы могут возникнуть у самопровзглашенных ДНР и ЛНР в случае масштабных военных действий, рассказал...Подробнее
На деле Александр Лукашенко, президент Белоруссии, продолжает саботировать военную интеграцию с Россией, хотя на словах...Подробнее
В Южном военном округе к первому сентября завершен первый этап формирования боевого армейского резервного состава. По...Подробнее
Западные страны может захлестнуть волна продовольственного дефицита. Так, в Великобритании крупнейшие супермаркеты...Подробнее
Президент США Джо Байден в своем обращении к народу заявил об окончании великих войн Америки, а также пообещал, что...Подробнее
О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества...Подробнее
Комментировать