Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества «Новый век», из отечественных аптек исчез импортный раствор метотрексат. Интернет-пользователи отметили, что данное лекарство является незаменимым для лечения ревматических заболеваний, и его отсутствие может привести к серьезным осложнениям у нескольких тысяч людей, передает «РИА Новости».

Жительница Ульяновской области Ольга Исаева пожаловалась, что раствор метеотрексат необходим ей для того, чтобы снижать воздействие синдрома Шегрена — это заболевание в тяжелых случаях приводит к отказу конечностей. Пенсионерка указала, что именно препарат метеотрексат помогал снять напряжение в мышцах и уменьшить скованность суставов — однако данное лекарство практически исчезло из аптек.

«Я и так половину пенсии отношу в аптеку. Проще гроб заказывать — дешевле обойдется. А тут даже нельзя купить метеотрексат, его просто нет. Другие отечественные аналоги вызывают сильные побочные реакции», - рассказала Ольга Исаева.

По комментарию вице-президента российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полины Пчельниковой, препарат метеотрексат был введен на российский рынок в 3 видах: во флаконах, шприцах и таблетках.

«Данное лекарство может спровоцировать такое серьезное осложнение, как отмирание печени. Однако оно незаменимо для лечения десятков ревматических заболеваний. Препарат во флаконах, как правило, усваивается лучше всего — именно на него сейчас наблюдается дефицит», - прокомментировала специалист.

Эксперт согласилась с тем, что российский метеотрексат дает более широкий спектр побочных эффектов — от сильной рвотой до выпадения волос.

«Зарубежный производитель проинформировал, что поставки метеотрексата смогут возобновиться не раньше октября — логистические проблемы связаны с тем, что препарат был изъят из складов из-за ребрендинга и смены упаковки», - добавила Полина Пчельникова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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