Врач Голубовская: вакцинированные от коронавируса заражаются в 13 раз чаще переболевших

Врач-инфекционист из Украины Ольга Голубовская в интервью изданию «Обозреватель» поделилась своим мнение относительно иммунитета к коронавирусу. По ее словам, у привитых людей риск заражения в 13 раз выше, чем у переболевших. То есть, выработанный естественным образом иммунитет защищает надежнее, чем вакцинация любым препаратом.

«Есть данные, что защита от первой коронавирусной инфекции 2002 года сохраняется на протяжении 17 лет. Также у некоторых людей сохраняется адекватная защита от SARS-CoV-2 и после вакцинации», - сообщила врач.

Естественный иммунитет позволяет иммунной системе создавать больше уровней защиты. Однако появляются новые варианты патогена, что снижают ее эффективность, поскольку штаммы могут ускользать как от поствакцинального иммунитета, так и от естественного. Но существует так называемый перекрестный иммунитет, а значит, защита все же сохраняется, пишет informing.ru .

Голубовская не стала говорить об эффективности имеющихся в мире вакцин, так как, по ее мнению, выводы делать рано. Для взвешенных оценок надо в течение пяти лет изучать эти препараты. Вакцины не дают стопроцентной гарантии того, что человек не заразится, но они не позволяют болезни перейти в тяжелую форму, заявила инфекционист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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