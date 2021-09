Ученые из США предупредили еще об одной опасности длительного COVID-19

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов Соединенных Штатов Америки выявили очередной риск коронавируса, которым человек болеет длительный период, сообщает издание РИА Новости. У таких больных снижаются функции почек. Данный симптом дает о себе знать через несколько месяцев после того, как пациент выписался из стационара медицинского учреждения, где он проходил лечение от SARS-CoV-2. Такую информацию передал американский журнал Journal of the American Society of Nephrology.

Исследователи США проверили записи медицинских книг свыше 1,7 млн здоровых и инфицированных американцев из базы данных Министерства по делам ветеранов. Период проверки: с марта 2020-го по тот же месяц 2021 года. Обнаружено, что у 89 тысяч больных был диагностирован коронавирус. Каждый из этих пациентов перенес острый период заболевания в первые 30 дней после помещения в лечебное учреждение.

Специалисты выявили, что около 500 тысяч американцев из 38 млн переболевших коронавирусом могут столкнуться с последствиями в виде повреждения или заболевания почек. Отмечается, что чаще всего это наблюдается у зараженных дельта-штаммом. Ученые подчеркнули, что последствие касается даже тех, кто переболел в легкой форме. Выяснилось, что они имеют в среднем на 15% выше риск развития серьезного осложнения на почки по сравнению со здоровыми людьми.

