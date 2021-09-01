Воскресенский: Чтобы избежать роста коронавируса осенью, нужно ускорить вакцинацию от ковида

Осень не за горами, а с ней придут не только сырость и слякоть, но и обострение хронических заболеваний, ОРВИ, грипп и простуды. А теперь еще и коронавирус. Как считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Воскресенский, этой осенью необходимо сделать все, чтобы в первую очередь вакцинировать от коронавируса россиян, которые не болели этой инфекцией.

«Усилия медиков необходимо сконцентрировать в первую очередь, на вакцинации от COVID-19 тех слоев населения, которые не вакцинированы и не болели. России ещё очень далеко до полного охвата населения вакцинацией. Необходимо добиться отметки хотя бы 60 процентов взрослого населения. А лучше - гораздо выше», — уточнил он.

Воскресенский считает, что ревакцинировать россиян нужно уже модернизированными под новые штаммы препаратами.

Он также отметил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов: появления новых штаммов COVID-19 и начала сезона ОРВИ. Вакцинация переболевших и невакцинированных позволит сдержать рост заболеваемости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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