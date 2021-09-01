Британские ученые назвали потливость ночным симптомом рака крови

Исследование британских ученых из благотворительной организации Blood Cancer UK показало, что повышенная ночная потливость может указывать на рак крови.

В ходе исследования, которое они провели, была найдена связь между лейкемией и повышенной ночной потливостью. Об этом ученые рассказали на страницах Express, передает РИА Новости .

Ученые объяснили, что повышенная потливость по ночам у женщин может возникать по ночам во время менопаузы. Но в таком случае это явление носит периодический характер. При лейкемии она будет постоянной.

Исследователи изучили данные о более чем 2 тыс. пациентов с раком крови. Оказалось, что 31% из них замечали повышенную потливость ночью даже до того, как у них диагностировали рак крови.

Поэтому если наблюдается по ночам повышенное потоотделение, лучше проконсультироваться с врачом. Возможно это позволит выявить серьезное заболевание на раннем этапе, что важно для эффективной борьбы с ним, подчеркнули специалисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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