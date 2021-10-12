Противопоказания к вакцинации против коронавируса: список болезней

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Вакцинация от COVID-19 показана не всем. Например, прививку нельзя ставить при температуре 40 градусов, гиперчувствительности к компонентам вакцины, обострении хронических заболеваниях и остром течении болезни. Вакцинация противопоказана несовершеннолетним гражданам. Если есть эндокринные заболевания и хронические болезни почек и печени, то прививаться «Спутником V» следует с осторожностью. Стоит проконсультироваться с врачом, если есть заболевания системы кроветворения, эпилепсия и другие болезни центральной нервной системы. То же самое можно сказать, если у человека острый коронарный синдром, нарушении мозгового кровообращения и воспалительные процессы в тканях сердца.
Если после введения первой дозы «Спутник V» у пациента проявились тяжелые аллергические реакции, то вторую дозу не вводят, а выбирают другой препарат.
Важно знать, что вакцину «ЭпиВакКорона» нельзя использовать при тяжелых аллергиях на компоненты вакцины, первичном иммунодефиците, обострении хронических болезней, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Этот препарат не применяют при злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях, а также при нарушениях эндокринной системы, тяжелых болезнях системы кроветворения, заболеваниях ЦНС. Также ею не прививают граждан до 18 лет.
Вакцина «КовиВак» не подходит для прививки при тяжелых поствакцинальных реакциях и острых реакциях на другие вакцины. Ею не вакцинируют лиц до 19 лет. Этот препарат временно противопоказан при инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Прививку можно делать через 2-4 недели после выздоровления и через 4 недели после ремиссии при хронических болезнях. Вакцина «КовиВак» противопоказана при хронических заболеваниях печени и почек, болезнях эндокринной системы, заболеваниях ЦНС и системы кровотворения, сердечно-сосудистых болезнях, а также при некоторых бронхолитических недугах. Эта вакцина не подходит для прививки при заболеваниях иммунной системы и болезнях ЖКТ, пишет kurer-sreda.ru.
Беременным можно прививаться с 22 недели, а при кормлении грудью прививка запрещена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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