СМИ раскрыли самые острые вопросы о пандемии коронавируса COVID-19

Как бороться с коронавирусом никто до конца не знает, так как на сегодняшний день лекарство от этой инфекции не изобретено. Даже Всемирная организация здравоохранения несколько десятков раз обновляла рекомендации по профилактике ковида. Многие ученые и медики надеялись на вакцины, однако к появлению таких препаратов многие люди в разных странах проявили скептицизм, так как не верят в их пользу. Более того, антипрививочники утверждают, что вакцинация может навредить здоровью. К тому же, многие из них сомневаются в том, что вводимые властями ограничения и ношение масок могут защитить от заражения.

Ученые дают разные и порой противоречивые прогнозы относительно сроков окончания пандемии, которая была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года.

Многих людей в мире шокировала информация о том, что Всемирный банк во внутренних документах якобы обозначил 31 марта 2025 года датой «окончания первой стадии» пандемии. Еще до 11 марта 2020 года Всемирный банк сообщил о выделении 12 млрд долларов в качестве экстренной помощи для борьбы с коронавирусом.

Тот факт, что ВБ забежал вперед по поводу решений о борьбе с пандемией, вызывает немало вопросов. По мнению конспирологов, масштабные программы поддержки не могут быть разработаны быстро. Есть подозрение, что ВБ уже был готовы к ситуации с пандемией.

Эксперты предполагают, что пандемию ВБ не раз обозначал «проектом», у которого есть и сроки начала, и сроки окончания. Первые упоминания о наличии таких формулировок во внутренних документах ВБ появились в сентябре прошлого года. Однако, в документах ВБ, говорится не о «проекте COVID-19», а о «Программе стратегической подготовки и реагирования на COVID-19», нацеленной на обнаружение и противодействие угрозам, создаваемым коронавирусом.

Что касается расхождений в вопросах вакцинации, ношения масок и перчаток, то они действительно были. Рекомендации ВОЗ и Минздрав РФ зачастую расходились в разные стороны. Скорее всего, это происходило по причине того, что коронавирус еще до конца не изучен, пишет Царьград .

Но по мнению ряда экспертов, маски и перчатки снижают риски заражения. Также многие специалисты сходятся на том, что вакцинация должна быть добровольной, поскольку вакцины тоже пока до конца не изучены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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