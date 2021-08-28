Ученые: перенесенный COVID-19 дает лучшую защиту, чем две дозы вакцины Pfizer

Сегодня, 17:09

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Ученые: перенесенный COVID-19 дает лучшую защиту, чем две дозы вакцины Pfizer

Ранее перенесенный коронавирус COVID-19 способен обеспечить человеку лучшую защиту от дельта-штамма коронавируса, нежели две дозы вакцины Pfizer. Это следует из исследования ученых из Израиля, предварительные результаты которого появились на портале препринтов Medrxiv.

В ходе своей работы они изучили информацию о симптомах и статистику госпитализаций в период с первого дня июня по 14 августа включительно, когда в стране, одной из самых вакцинированных в мире, разгорелась новая вспышка коронавируса, спровоцировання дельта-ковидом.

«Исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от ковид-инфекции, симптомов заболевания и госпитализации в результате заражения SARS-CoV-2», - пишут ученые в препринте на Medrxiv.

При этом они призывают граждан ни в коем случае не делать неправильные выводы, руководствуясь тем, что выяснилось в результате исследования. Нельзя пытаться намеренно заразиться и заболеть, чтобы получить естественным образом сформировавшийся иммунитет, передает «Регнум».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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