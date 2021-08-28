Доктор Мясников оценил действие вакцины от COVID-19 на болеющих коронавирусом бессимптомно

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Российский врач-кардиолог, телеведущий, 67-летний Александр Мясников ответил на вопрос, волнующий многих граждан: как отреагирует организм на вакцинацию, если во время прививки у пациента был коронавирус в бессимптомной форме? Он подчеркнул, что данная ситуация не несет никакой опасности. Об этом сообщает «Радио Комсомольская правда».
По словам доктора, каждый человек должен сделать ПЦР-тест перед прививкой, однако чисто технически этот момент невозможен. Хотя бы потому, что предварительные анализы замедлят темпы вакцинации.
«У нас все предусмотрено для десятков миллионов граждан. Лечить одного пациента или несколько миллионов – это требует совершенно разных подходов», - считает телеведущий.
Важно понимать, что даже в случае вакцинации во время бессимптомного коронавируса, состояние пациента вряд ли значительно ухудшится.
«Если сделать прививку инфицированному человеку, то максимум, что может случиться – это усиление побочных действий в виде повышенной температуры. Разве что усилится лихорадка. Более серьезное вряд ли может произойти», - утверждает Мясников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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