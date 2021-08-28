Врач Шунков рассказал, что поможет детям не заразиться COVID-19 в школе

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Начинается новый учебный год. И задача каждого взрослого человека сделать все, что в его силах, чтобы обезопасить детей от заражения новым коронавирусом. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков предложил установить в школах средства для обеззараживания воздуха закрытого типа. Такие приборы могут работать в присутствии людей, не нанося никакого вреда для их здоровья. По словам эксперта, эти приборы не обладают высоким уровнем шума и не будут отвлекать детей от уроков.
По мнению Шункова, одним из верных способов защиты детей — это вовремя поставленная вакцина. Затем необходимо обязательно изолировать заболевшего ребенка от остальных.
«От коронавирусной инфекции защищены те, кто имеют к ней иммунитет, — это переболевшие или вакцинированные. За них хотя бы можно быть спокойными. Если количество людей с иммунитетом приближается к 90%, то можно вообще исключить вспышки заболеваемости в этом коллективе», — сообщил врач-эпидемиолог.
Медик также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения еще в июне объявила о том, что необходимо начать вакцинацию детей.
«Но у нас в стране эта тема до сих пор остается дискутабельной», — подчеркнул он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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