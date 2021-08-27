Эксперты оценили заявление о пользе прививок при постковидном синдроме

Многие люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, даже после выздоровления в течение долгих месяцев испытывают многие симптомы заболевания. Это принято называть постковидным синдромом.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о том, что вакцинация от коронавируса у многих людей с «лонг-ковидом» снимает неприятную симптоматику и улучшает качество их жизни. Заявление оценили эксперты, с которыми пообщались наши коллеги из издания РБК.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович уточнила, что постковидный синдром – это комплекс сохраняющихся симптомов, которые могут развиться как при COVID-19, так и после него. При этом смысла в вакцинации она не видит.

«У людей с постковидным синдромом уже должен быть иммунитет, как у переболевших, и вакцинация может чрезмерно возбудить иммунитет. Все зависит от человека, проявлений синдрома, времени после болезни, когда он вакцинируется», - пояснила Попович.

Доктор медицинских наук Николай Малышев придерживается противоположного мнения. Он уверен, что вакцинация пациентов с постковидным синдромом поможет улучшить их самочувствие.

«Я встречал научные данные о том, что у 40 процентов значительно улучшается состояние», — пояснил Малышев.

Он добавил, что это распространенная практика при многих заболеваниях, когда вакцина применяется не только для профилактики, но и непосредственно для лечения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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