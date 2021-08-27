Мир захватывает новый штамм ковида: он опасно мутировал и научился обходить антитела

Новая опасная мутация коронавируса из Южной Африки распространяется по всему миру, сообщили ученые из Национального института инфекционных заболеваний.

Сочетание различных мутаций дает возможность вирусу обходить антитела в организме зараженного человека, так как на этот вариант инфекции хуже действуют все вакцины, которые есть на данный момент в мире.

Впервые обнаружили «C.1.2» в мае 2021 года в Южной Африке. Новый вариант существенно мутировал по сравнению с «C.1», от которого и произошел. Кроме того, у него еще больше мутаций по сравнению с исходным вирусом, обнаруженным в Ухане. На данный момент он является самым мутировавшим коронавирусом, если сравнивать с изначальным штаммом.

«C.1.2» уже был замечен в Англии, Китае, Демократической Республике Конго, Маврикии, Новой Зеландии, Португалии и Швейцарии.

Ученые считают, что линия «C.1.2» имеет скорость мутаций около 41,8 мутаций в год, что почти в два раза быстрее, чем текущая глобальная скорость мутаций других вариантов. Согласно исследованию, более половины последовательностей «C.1.2» имеют 14 мутаций, но в некоторых последовательностях были замечены дополнительные мутации. Из-за этого ученые предполагают, что эволюция внутри линии продолжается.

Ученые сообщают, что необходима дальнейшая исследовательская работа, чтобы понять точное влияние этих мутаций и выяснить, имеет ли новый штамм конкурентное преимущество перед Дельтой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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