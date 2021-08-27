Россиянам сообщили, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября 2021 года

Пока в России не наладили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 18 лет, врач Николай Крючков не рекомендует водить школьников в учебные учреждения ни 1 сентября, ни в первые дни учебного года. Об этом сообщает «Блокнот».

Сегодня российский «Спутник V», по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, проходит испытание на 12-17-летних пациентах. Предполагается, что массовая вакцинация несовершеннолетних начнется до 20 сентября.

Как отметил Крючков, эти исследования проводятся с середины июля и еще не завершены, к середине сентября обещают промежуточные результаты испытаний. За пару месяцев клинических испытаний уже можно будет оценить среднесрочные побочные эффекты препарата. Правда, долгосрочные побочные эффекты могут проявить себя только в будущем.

Судя по мировой практике, результаты вакцинации подростков за рубежом можно считать относительно неплохими. На Западе для иммунизации детей применяют «Пфайзер» и «Модерна». По слова российского медика, очень возможна также вакцинация более младших детей, начиная от пятилетнего возраста.

Учитывая коронавирусную ситуацию в стране, Крючков не рекомендует вести ребенка в школу ни 1 сентября, ни в первые 10 дней нового учебного года. В этом случае появится возможность минимализировать риски переноса инфекции от ребенка к другим сверстникам. Особенно эту меру желательно применить тем ученикам, кто недавно вернулся с курортов со сложной эпидемиологической обстановкой.

Правда, и такого временного «домашнего карантина» не хватит для обеспечения школьников защитой на весь учебный год.

В то же время Крючков отметил, что вспышка по заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних все равно произойдет. И посоветовал перед учебой сделать ребенку ПЦР-тест.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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