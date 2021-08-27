Смертность от ковида и других болезней сравнили: удивительная статистика

Сегодня, 12:59

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Смертность от ковида и других болезней сравнили: удивительная статистика

Пандемия коронавируса и далее страшит население планеты новыми цифрами об инфицировании и летальных исходах. Однако мировая статистика подтверждает, что не COVID-19 — убийца максимального количества людей на земном шаре. Сердечные заболевания, деменция и рак унесли — по отдельности каждая болезнь — в 4 раза больше жизней в среднем за неделю в минувшем месяце, чем коронавирус. По сообщениям издания Mail on Sunday, информационной панели коронавируса, помещенным на портале британских властей, общественность смогла понять размеры эпидемии коронавируса в стране. 

Цифры отображали ежедневные случаи заболевания COVID, госпитализации и смерти как на национальном, так и на региональном уровне с апреля 2020 года, пишет издание «Московский Комсомолец». В настоящее время 8 из 10 граждан туманного Альбиона защищены от серьезных последствий благодаря прививке. Издание Mail on Sunday спрашивает: а нужны ли сейчас эти подсчеты статистики по коронавирусу каждый день? 

Глава Минздрава Британии Саджид Джавид так отозвался о COVID-19 летом текущего года: 

«Человечество не в состоянии с ним справиться, следовательно, наша задача — научиться жить вместе с ним». 

Медицинские специалисты сильно озадачены тем обстоятельством, что пугающие сводки о коронавирусе приносят людям больше вреда, чем пользы. Раздаются голоса, что подсчет инфицированных граждан каждый день «абсолютно бессмысленное занятие». 

«Ведь логически нет никакой разницы, какое количество людей инфицируется — если все они вакцинированы и защищены», — рассуждает профессор Джеки Касселл, эксперт по общественному здравоохранению в Медицинской школе Брайтона и Сассекса. 

Многие медицинские исследователи напоминают о психологическом воздействии постоянных сообщений о том, сколько людей все еще заражаются коронавирусом. 

«Есть опасения, что, пытаясь выпускать эти ежедневные обновления, мы несоразмерно тревожим людей, — говорит профессор Роберт Дингуолл, социолог из Университета Ноттингем Трент и бывший советник британского правительства по науке. — Люди видят всплески данных, и это часто становится причиной сильного беспокойства, которое может заставить их без необходимости ограничивать свою повседневную деятельность. Это мешает людям адаптироваться к поствакцинальному миру, для которого и предназначались прививки. И если вы посмотрите шире, вы обнаружите, что большинство инфекций приходится на более молодые возрастные группы и не достигают уязвимых или пожилых людей». 

Некоторые эксперты утверждают, что постоянная одержимость цифрами по COVID затмевает рекордно высокие требования к Национальной системе здравоохранения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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