Смертность от ковида и других болезней сравнили: удивительная статистика

Без газопровода «Северный поток — 2» Европа притормозила с российским газом
Ситуация с формированием запасов газа в Европе перед предстоящим зимним сезоном все еще далека от стабильной. Даже...Подробнее
Пандемия коронавируса и далее страшит население планеты новыми цифрами об инфицировании и летальных исходах. Однако мировая статистика подтверждает, что не COVID-19 — убийца максимального количества людей на земном шаре. Сердечные заболевания, деменция и рак унесли — по отдельности каждая болезнь — в 4 раза больше жизней в среднем за неделю в минувшем месяце, чем коронавирус. По сообщениям издания Mail on Sunday, информационной панели коронавируса, помещенным на портале британских властей, общественность смогла понять размеры эпидемии коронавируса в стране.
Цифры отображали ежедневные случаи заболевания COVID, госпитализации и смерти как на национальном, так и на региональном уровне с апреля 2020 года, пишет издание «Московский Комсомолец». В настоящее время 8 из 10 граждан туманного Альбиона защищены от серьезных последствий благодаря прививке. Издание Mail on Sunday спрашивает: а нужны ли сейчас эти подсчеты статистики по коронавирусу каждый день?
Глава Минздрава Британии Саджид Джавид так отозвался о COVID-19 летом текущего года:
«Человечество не в состоянии с ним справиться, следовательно, наша задача — научиться жить вместе с ним».
Медицинские специалисты сильно озадачены тем обстоятельством, что пугающие сводки о коронавирусе приносят людям больше вреда, чем пользы. Раздаются голоса, что подсчет инфицированных граждан каждый день «абсолютно бессмысленное занятие».
«Ведь логически нет никакой разницы, какое количество людей инфицируется — если все они вакцинированы и защищены», — рассуждает профессор Джеки Касселл, эксперт по общественному здравоохранению в Медицинской школе Брайтона и Сассекса.
Многие медицинские исследователи напоминают о психологическом воздействии постоянных сообщений о том, сколько людей все еще заражаются коронавирусом.
«Есть опасения, что, пытаясь выпускать эти ежедневные обновления, мы несоразмерно тревожим людей, — говорит профессор Роберт Дингуолл, социолог из Университета Ноттингем Трент и бывший советник британского правительства по науке. — Люди видят всплески данных, и это часто становится причиной сильного беспокойства, которое может заставить их без необходимости ограничивать свою повседневную деятельность. Это мешает людям адаптироваться к поствакцинальному миру, для которого и предназначались прививки. И если вы посмотрите шире, вы обнаружите, что большинство инфекций приходится на более молодые возрастные группы и не достигают уязвимых или пожилых людей».
Некоторые эксперты утверждают, что постоянная одержимость цифрами по COVID затмевает рекордно высокие требования к Национальной системе здравоохранения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Ситуация с формированием запасов газа в Европе перед предстоящим зимним сезоном все еще далека от стабильной. Даже...Подробнее
Тяжелые формы эпилепсий являются поводом для медотвода к вакцинации против коронавируса. Кроме того, от этой процедуры...Подробнее
О том, когда начнут выплачивать единовременную выплату в 10 тыс. рублей, объяснили в Минтруде. Глава ведомства Антон...Подробнее
Проблемы «Северного потока-2» не приведут к отмене монополии «Газпрома». Так считает эксперт Фонда национальной...Подробнее
Раскритиковал вакцинацию от гриппа в разгар пандемии от COVID-19 доктор медицинских наук профессор НИУ ВШЭ,...Подробнее
Ученые провели исследование и выявили, у кого организм может не дать иммунного ответа на вакцины от COVID-19. Появились...Подробнее
Глава геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева...Подробнее
Массовая вакцинация в России продолжается. Многие граждане из числа непривитых, наблюдая за тем, как свирепствует...Подробнее
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья...Подробнее
Ученые рассказали о том, как новые штаммы SARS-CoV-2 изменили пандемию. На страницах Science эксперты проанализировали...Подробнее
Комментировать