Должен знать каждый: что категорически нельзя делать перед прививкой от коронавируса

Массовая вакцинация в России продолжается. Многие граждане из числа непривитых, наблюдая за тем, как свирепствует коронавирус во время третьей волны и собирает свои жертвы, делают выбор в пользу прививки. Им необходимо знать, что категорически нельзя делать перед прививкой. Дельными советами поделился портал «Невские новости».

Первое - важно за три дня до введения вакцины полностью отказаться от спиртных напитков. Употребление алкоголя перед вакцинацией способно существенно снизить уровень глюкозы и других веществ из введенного препарата и снизить его эффективность.

Второе - важно не перегружать организм, физически и морально. Недопустимо перегревание и переохлаждение - все это способствует снижению иммунитета.

Третий момент - не стоит по совету друзей пить антигистаминные препараты перед вакцинацией. Средство против аллергии перед прививкой тоже может навредить и негативно повлиять на формирование иммунного ответа. Лекарства стоит пить только пациентам по назначению врача.

Четвертое, и очень важное - надо прислушиваться к своему организму. Если вдруг начинается простуда или проявляется какое-то другое заболевание, вакцинацию следует отложить до полного выздоровления.

И пятое - не стоит перед вакцинацией посещать стоматолога. Лучше уже полечить зубы после, через несколько дней.

Препарат, введенный в организм, чреват реакцией, и не всегда это побочное действие безвредно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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