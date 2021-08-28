Эксперты рассказали, почему против коронавируса советуют обычную соду

Пить или не пить обыкновенную пищевую соду людям для профилактики и лечения коронавируса: естественно, ее могут пить все, кроме тех граждан, которые имеют противопоказания или низкую кислотность. Однако сода отнюдь не отменяет специальные медикаменты и вакцины, которые назначают доктора, пишет издание Sputnik Армении.

Другими словами — сода не заменит лекарств, но ее можно принимать параллельно, вместе с медицинскими препаратами. Тем более, что некоторые врачи признают ее полезной, как минимум, частично. Медицинские специалисты только не рекомендуют отказываться людям, инфицированным коронавирусом, от основного лечения. Ведь в таком случае они рискуют существенно ухудшить свое состояние. Придется все исправлять медикам. Лишь бы не было поздно.

Если уж и пить соду в лечебных целях, надо делать это натощак небольшими порциями. Разводить не более 0,5 чайной ложки на один стакан теплой воды или горячего молока. Употреблять 2 раза в день. В настоящее время на всей планете очень многие люди пьют соду, поскольку она содержится в подавляющем большинстве газированных напитков. Технология производства напитков предусматривает нейтрализацию содой больших объемов сахара. Еще соду пьют в профилактических целях.

Бум спроса на использование пищевой соды стартовал в марте 2020 года. Именно тогда опубликовали интервью доктора биологических наук Ирины Ермаковой тележурналисту Андрею Караулову. Ермакова дала собственную рекомендацию зрителям, чтобы пили пищевую соду, которая способна победить коронавирус. Сразу же представители медицинского сообщества подвергли жесткой критике все ее выводы.

Доктор биологических наук громко заявила о реальной связи новой китайской инфекции с искусственно выведенной бактерией «Синтией» и о том, что именно соединение двух патогенов вызывает тяжелые состояния при COVID-19. И это несмотря на то, что происхождение коронавируса пока до конца не выяснено. Также негативно было встречено мнение Ермаковой о том, что надо употреблять пищевую соду, и тогда вирус, вернее бактерия «Синтия», являющаяся главной угрозой, станет питаться ей вместо клеток человеческого организма.

По мнению врачей, сода может только смягчать симптомы респираторных инфекций, но терапевтическим или антисептическим действием не обладает. То есть факт прямого разрушения вируса содой не подтвержден. Но сама Ермакова в интервью рассказала, что в начале эпидемии в Ухане китайцы прислушались к ее советам, стали давать больным пить содовый раствор, в результате чего смогли довольно быстро побороть инфекцию и отменить карантин. И при этом есть множество сторонников такого применения, которые считают, что сода действует, хоть не прямо уничтожая вирус, но совершенно иначе, через биохимию организма. И они приводят достаточно серьезные аргументы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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