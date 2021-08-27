Россиянам объяснили, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября

С началом учебного года многие родители опасаются за своих детей, так как в стране достаточно непростая эпидемиологическая ситуация. Кстати, некоторые родители поддерживают идею о продлении дистанционного обучения. Эпидемиолог Николай Крючков рекомендует не отправлять детей в школу, а подождать дней десять.

Домашний карантин способствовал бы снижению риска распространения инфекции, считает врач. Эпидемиолог считает, что вспышка коронавируса в детских коллективах произойдет в любом случае. Он также советует приехавшим из отпуска семьям сделать ПЦР-тест ребенку перед приходом в школу.

Крючков напомнил, что дети являются мощным очагом заражения. Если ребенок ходит в школу, то надо ограничить его общение с пожилыми родственниками, советует врач.

Он также сказал, что не стоит забывать о том, что дети, как правило, переносят вирус бессимптомно. А родителям врач рекомендовал вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что до 20 сентября в России начнется вакцинация подростков от ковида. Как сказала уполномоченная по правам детей в России Анна Кузнецова, вакцинировать несовершеннолетних будут только с разрешения родителей. Обязательной вакцинации детей не будет, пишет bloknot.ru .

Крючков считает, что вводить обязательную вакцинацию детей по социальным причинам нельзя. Это решение будет неправильное в условиях, когда взрослые неохотно прививаются, пояснил врач.

Добавим, что в Минпросвещения сообщили, что с 1 сентября школы будут работать в обычно формате.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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