Медэксперт Пейджел назвала семь самых распространенных мифов о коронавирусе COVID-19

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На фоне массовой вакцинации в России от коронавируса сразу тремя зарегистрированными вакцинами, вокруг этой темы витает масса слухов и страхов, препятствующих росту числа привитых россиян. Похожие тенденции наблюдаются не только в нашей стране. В британском издании TheGuardian разместили интервью директора отдела клинических операционных исследований Университетского колледжа Лондона Кристины Пейджел, которая постаралась разоблачить самые популярные мифы.
Одним из таких является заблуждение: если у человека нет симптомов, значит, он не заразен в плане ковида. По словам Пейджел, обычно заболевание без симптомов наблюдается у тех, кто обладает мощным иммунитетом и чей организм легко борется с вирусом. В то же время, такие люди опасны для окружающих, хоть и в меньшей степени, чем те, кто проявляет симптомы болезни.
Опасны для окружающих в плане передачи коронавируса как те, кто не поставил себе прививки, так и те, кто привит. Медик напомнила, что маску нужно носить и после вакцинации, при этом не забывая о социальной дистанции и личной гигиене.
Из серии опасных мифов - миф о детях, которые при заражении якобы легко переболевают ковидом. На самом деле это, как правило, не так: зачастую у детей развивается мультисистемный воспалительный синдром. Он начинается с высокой температуры, а после воспаляются органы. Медики при мультисистемном воспалительном синдром часто фиксируют кожную сыть, конъюнктивит, гипотонию, миокардит.
В заключении Пейджел спрогнозировала вполне вероятное появление нового штамма, который будет еще заразнее текущих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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