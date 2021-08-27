Французский врач Лагранж предложил бороться с ковидом лечением, а не вакцинацией

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Доктор Тьерри Лагранж из Франции известен своими открытыми высказываниями против вакцинации: его возмущает то, что ответственные лица преподносят вакцинацию как панацею от коронавируса. Его убеждения не может сокрушить даже предупреждение о запрете его врачебной практики от Ордена врачей Франции. Об этом сообщает ИА Красная Весна, ссылаясь на французскую Sud Ouest.
На днях прозвучало очередное выступление доктора Лагранжа против тактики, применяемой правительством страны в здравоохранении французов. Выступая на одном из местных телеканалов, медик обратился к своим коллегам, успешно вылечившим пациентов от ковида, применяя непризнанные протоколами препараты, чтобы те афишировали известные факты подобного. И параллельно осудил правительство, которое в свое время вынесло запрет на открытое обсуждение подобных случаев успешного лечения ковидных больных.
Тьерри Лагранж подчеркнул, что ивермектин и азитромицин, используемые в лечении, никак не навредят пациентам. Об этом могут свидетельствовать те медики, кто лечил своих пациентов именно по такому методу. Эти препараты способствуют предотвращению коронавируса на ранней стадии, а также спасают от смертельного исхода.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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