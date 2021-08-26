Врач-иммунолог Эберц из Франции написала открытое письмо Путину c жалобой на врачей-антипрививочников

«Что делать? Каким врачам верить?» — такие вопросы прозвучали от ученого-иммунолога из Франции, уроженки России.

В своем письме она стремится разобрать и понять проблему отсутствия контроля за дезинформацией о вакцинации. Дарья Карташева-Эберц обратилась из своего блога в Instagram, написав открытое письмо Владимиру Путину, пишет издание «Толк». Текст письма исходит от имени неназванного простого жителя Белгорода. В этом материале женщина обсуждает проблему: откуда возникли кардинально различные понятия на прививку среди медицинского сообщества. Как так вышло, что распространяемая дезинформация о вакцинах практически не наказуема.

«Весь мир, затаив дыхание, ожидал, когда же решится вопрос борьбы с коронавирусом от ученых. В 2020 году, слава Богу, российские исследователи создали первые в мире вакцины. Сперва многие граждане мира ликовали: получен положительный ответ на страхи, положено начало решению проблем. Сразу снизилась вероятность прохождения через круги ада COVID-19. У человечества появилась надежда. Вдруг оказалось, что люди в тупике: с одной стороны, нас призывают вакцинироваться: Минздрав, министр здравоохранения региона, эксперты в телевизоре, даже Малахов! Но один за другим стали появляться именитые ученые, профессора и академики, такие как Редько, Полетаев, Воробьев, Жолобак и другие, а также общественные деятели, такие как Мария Шукшина и Ксения Алферова, которые продвигают совершенно противоположную точку зрения. Эти известные личности ежедневно проводят круглые столы, пишут статьи, где якобы компетентно объясняют человечеству, что прививки его убьют. Кому нам верить?» — пишет Дарья.

Ученая подчеркивает, что и врачи в поликлиниках отговаривают пациентов от вакцинации и дают им медотводы, причем не всегда обоснованные. Для примера Карташева-Эберц ссылается на свежий случай. Чтобы человек не вакцинировался, врач дал ему медотвод по диабету и эмфиземе легких. В то же время в официальных рекомендациях медиков гражданам с подобными болезнями наоборот крайне важна прививка от коронавируса. Ведь при этих заболеваниях существует повышенный риск летального исхода от SARS-CoV-2.

«Почему, если вакцинация опасна, нам продолжают ее рекомендовать, ставить условия на работе? А если противники прививок на круглых столах обманывают нас или заблуждаются, почему гласность такой информации никак не регулируется, а Министерство здравоохранения никак не комментирует их деятельность?» — задает вопрос президенту РФ иммунолог.

Ранее врачи уже комментировали самые популярные доводы антипрививочников. Мифы о вакцинации развенчивала российский биолог и научно-популярный блогер Антонина Обласова. Вакцинацию поддерживает министр здравоохранения Алтайского края, а тяжелобольные пациенты в ковидариях жалеют, что не привились. В ходе третьей волны коронавируса в крае с приходом нового штамма тяжело болеть и попадать в реанимации стали относительно молодые пациенты в возрасте 30-40 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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