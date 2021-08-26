В «Векторе» объяснили отличия вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»

Заместитель генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих в интервью телеканалу RT рассказала , чем отличаются между собой вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

По ее словам, действующие вещества в этих препаратах одинаковые, вот только синтезируются они по-разному.

Татьяна Непомнящих уточнила, что в обоих антиковидных вакцинах содержатся три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель. Поэтому для желающих привиться россиян ощутимой разницы нет.

Главное отличие кроется именно в пептидах. В препарате «ЭпиВакКорона» они синтезируются отдельно. Для того чтобы объяснить процесс наглядно, она сравнила их с зернами кукурузы трех цветов, а белок-носитель - с початком.

«В "ЭпиВакКороне-Н" эти зернышки, два из них, объединены в одно. То есть такой же початок, одни зернышки, как были, а другие два побольше и из двух частей», — растолковала Непомнящих.

Представитель «Вектора» подчеркнула, что благодаря такому решению получится производить большие партии вакцин, учитывая, что спрос на них повышается. В таком формате вакцину будет «намного проще и легче масштабировать».

Напомним, что 26 августа Минздрав России зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса - «ЭпиВакКорону-Н».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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