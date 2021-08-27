COVID-19: зараженные штаммом Delta передают вирус за 2 дня до появления симптомов

27-08-2021, 19:44

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COVID-19: зараженные штаммом Delta передают вирус за 2 дня до появления симптомов

Индийский штамм коронавируса Дельта по классификации ВОЗ, остается «вариантом, вызывающим озабоченность». Этот вариант заразнее, тяжелее, меньше подвержен вакцинам. Дельта максимально распространен на планете. Мировые исследователи предполагают, что этот вирус способен вызывать совершенно другие признаки заболевания. 

Авторы журнала Nature провели масштабное исследование. Эта работа продемонстрировала, что штамм Дельта способен передавать вирусы здоровым людям еще за несколько дней до того, как у зараженного человека появятся симптомы. Подобное изменение, с большой долей вероятности, повлекло резкие всплески инфицирования во многих государствах планеты. Предсимптоматическая передача заражения стала характерной чертой ранних штаммов COVID-19. Однако исследования ученых демонстрируют, что промежуток между положительным тестом и появлением признаков коронавируса составляет лишь 0,8 суток, а для Delta — 1,8 суток. 

Исследование подтвердило — почти три четверти заражений штаммом Delta осуществляются еще до появления у гражданина признаков инфицирования. Доктор Стефен Аммон, медицинский директор целевой группы по COVID-19 DispatchHealth, рассказал: 

«Вариант коронавируса Delta более заразен ещё и от того, что больные граждане переносят и распространяют большие объемы вирусного материала, чем это происходило при предыдущих штаммах. Первоначальный вариант коронавируса передавался между людьми с легкостью обычной простуды. Штамм Delta намного заразнее, чем сезонный грипп, полиомиелит, оспа, лихорадка Эбола и птичий грипп, и так же заразен, как ветряная оспа». 

Прививка была и будет максимально эффективной защитой от тяжелого течения заболевания на коронавирус. Но теперь исследователи говорят, что они видят некоторое снижение защиты от инфекций Covid у людей. В исследовании рассматривались данные о положительных результатах теста Covid PCR в период с мая по июль 2021 года среди более чем миллиона человек, получивших две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca. Профессор Тим Спектор, ведущий исследователь приложения Zoe Covid Study, стоящий за его исследованием, сказал: 

«Снижение защиты следует ожидать, и это не причина для отказа от вакцинации. Вакцины по-прежнему обеспечивают высокий уровень защиты для большинства населения, особенно против варианта Дельта, поэтому нам все еще нужно как можно больше людей, чтобы пройти полную вакцинацию».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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