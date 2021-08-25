Иммунолог Крючков дал рекомендации по вакцинации от гриппа и коронавируса

Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность
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Врач-иммунолог Николай Крючков рекомендовал вакцинироваться от гриппа и коронавируса в один и тот же день, хотя лучше с перерывом в 30 суток. Будет неплохо, если начать с прививки от гриппа, потом сделать перерыв на 30 дней, после чего поставить первый укол вакцины от ковида. Конечно, перерыв необходим, чтобы в случае возникновения реакции понимать, на какую вакцину она произошла, сказал врач и подчеркнул, что прививочная кампания от гриппа длится с сентября по ноябрь.
Иммунолог порекомендовал сделать прививку пожилым гражданам, людям с хроническими заболеваниями и беременным. Ранее врач Михаил Андрушкевич сделал прогноз о том, что предстоит пережить еще пять-шесть волн коронавируса, каждая из которых будет сильнее, но короче. Он также предположил, что появление новых более устойчивых мутаций связано со слабым иммунитетом. Врач также сказал, что коронавирус уйдет не раньше, через пять лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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