Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Сегодня, 16:34

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Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Тяжелые формы эпилепсий являются поводом для медотвода к вакцинации против коронавируса. Кроме того, от этой процедуры стоит воздержаться тем, кто перенес первую прививку с реакциями гиперчувствительности. Об этом рассказала заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии СибГМУ Валентина Алифирова.

Она также напомнила о том, что анафилактический шок, оттек Квинке и повышение температуры выше 40 градусов также могут стать причиной для медотвода

То же самое можно сказать и об индивидуальной непереносимости отдельных компонентов, и о первичном иммунодефиците, подчеркнула врач.

По ее словам, отказаться от вакцинации следует несовершеннолетним, а также людям с синдромом гийена-барре. Алифирова пояснила, что таким пациентам следует дождаться стабилизации состояния или исчезновения симптомов.

Прививку нельзя ставить людям, недавно перенесшим инсульт или инфаркт. Они должны принять решение о вакцинации позже. Наряду с этим Алифирова отметила, что ВИЧ-инфицированным и пациентам со СПИДом прививаться не противопоказано.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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