Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность
Прививки от коронавируса обладают эффектом усиления инфекции. Об этом рассказала биолог и вирусолог Елена Терешина....Подробнее
Тяжелые формы эпилепсий являются поводом для медотвода к вакцинации против коронавируса. Кроме того, от этой процедуры стоит воздержаться тем, кто перенес первую прививку с реакциями гиперчувствительности. Об этом рассказала заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии СибГМУ Валентина Алифирова.
Она также напомнила о том, что анафилактический шок, оттек Квинке и повышение температуры выше 40 градусов также могут стать причиной для медотвода
То же самое можно сказать и об индивидуальной непереносимости отдельных компонентов, и о первичном иммунодефиците, подчеркнула врач.
По ее словам, отказаться от вакцинации следует несовершеннолетним, а также людям с синдромом гийена-барре. Алифирова пояснила, что таким пациентам следует дождаться стабилизации состояния или исчезновения симптомов.
Прививку нельзя ставить людям, недавно перенесшим инсульт или инфаркт. Они должны принять решение о вакцинации позже. Наряду с этим Алифирова отметила, что ВИЧ-инфицированным и пациентам со СПИДом прививаться не противопоказано.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Прививки от коронавируса обладают эффектом усиления инфекции. Об этом рассказала биолог и вирусолог Елена Терешина....Подробнее
В России действует немало различных программ по поддержке населения и далеко не обо всех этих программах широко...Подробнее
В Ростовской области техасец пытается привиться от коронавируса, но каждый раз получает отказ. Скотт Нил, работающий в...Подробнее
Вакцинация от COVID-19 вредит здоровью, уверен врач Владимир Зеленко, который является ортодоксальным иудеем. Он...Подробнее
Руководитель временного ковид-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» им. Семашко Заур Шугушев назвал...Подробнее
В Ленобласти началась доследственная проверка инцидента с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере «Связист»...Подробнее
В газете The Daily Express появилась публикация, в которой профессор Медицинской школы Стэнфордского университета,...Подробнее
Российский профессор Академии военных наук, доктор медицинских наук, академик Владислав Шафалинов уверен:...Подробнее
Индийский штамм коронавируса Дельта продолжает видоизменяться, являя все новые симптомы своего проявления. Так, одним...Подробнее
Детский сад №68 в Чите временно закрыли из-за массового отравления. Родители 16 воспитанников обратились за медицинской...Подробнее
Комментировать