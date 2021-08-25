В Петербурге доказали эффективность «Спутника V» штамма «дельта» коронавируса COVID-19

Сегодня, 17:59

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В Петербурге доказали эффективность «Спутника V» штамма «дельта» коронавируса COVID-19

Исследование ученых из Санкт-Петербурга показало, что вакцина «Спутник V» защищает от тяжелой формы COVID-19 при заражении штаммом «дельта». Информация об их исследовании была размещена на сервере препринтов medRxiv, передает РИА Новости.

Было проведено исследование, в рамках которого ученые изучили информацию о течении COVID-19 у 14 тыс. пациентов, которые проходили обследование методом компьютерной томографии в медицинских центрах Петербурга. До начала исследования 1291 человек из них были полностью вакцинированы. Ученые исходили также из того, что подавляющее большинство вакцинированных получили препарат «Спутник V».

Исследование показало, что вакцинация «Спутником V» снижает риск госпитализации на 81%, а также на 76% снижает риск серьезного поражения легких. Также ученые выяснили, что «Спутник V» на 50% снижает любые симптоматические проявления коронавирусной инфекции.

«Мы смогли получить эти довольно уникальные данные, потому что никто в мире, кажется, не выполняет столько компьютерных томографий для пациентов с легкими заболеваниями, как Россия», — подчеркнул руководитель исследования эпидемиолог Антон Барчук.

Ученый добавил, что вакцинация препаратом «Спутник V» снижает вероятность осложнения, если человек все же заражается коронавирусной инфекцией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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