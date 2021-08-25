Science: новые штаммы SARS-CoV-2 изменили пандемию

Ученые рассказали о том, как новые штаммы SARS-CoV-2 изменили пандемию. На страницах Science эксперты проанализировали динамику распространения COVID-19 после того, как появились штаммы «альфа» и «дельта», пишет ИноСМИ .

Исследователи поделились информацией, которую они узнали о SARS-CoV-2 за 20 месяцев с начала его распространения в Китае.

Вирусолог из Сиднейского университета Эдвард Холмс говорит о том, что не любит прогнозировать ситуацию с распространением SARS-CoV-2, поскольку слишком много факторов влияют на развитие эпидемии. Холмс ранее уже предупреждал о мутациях вируса.

Он уверен, что SARS-CoV-2 будет и далее эволюционировать, чтобы преодолевать человеческий иммунитет. Тем не менее, по его словам, люди будут болеть меньше, хотя в заразности вируса больших изменений не будет. Но его прогноз касательно того, что эволюция вируса не окажет большое влияние на пандемию, не оправдался.

«Прошел год, и оказалось, что я почти во всем неправ», — говорит Холмс.

SARS-CoV-2 стал опаснее и заразнее и сейчас он легче передается от человека к человеку, что серьезно повлияет на ход пандемии.

Распространяющийся в настоящее время штамм «дельта» по определению ВОЗ входит в четверку вариантов, «вызывающих обеспокоенность». Еще есть четыре штамма, «представляющих интерес».

Эволюционный биолог из Оксфордского университета Арис Кацуракис опасается, что самый бурный период эволюции SARS-CoV-2 наверняка впереди. Вирус будет мутировать и далее, уверен эксперт.

Ученые пока не могут однозначно сказать, поможет ли вакцинация остановить SARS-CoV-2. Многое зависит от того, как быстро появится мутация, против которой вакцины вообще не будут работать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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