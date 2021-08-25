В Минздраве РФ заявили, что доля лиц старше 70 лет среди умерших от пневмоний составляет 44%

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Глава геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, какой процент умерших от пневмонии составляют люди старше 70 лет. По ее словам, смертность от данного недуга за последние 30 лет существенно повысилась.
«К сожалению, число смертей от пневмонии среди граждан старше 70 лет заметно увеличилось за последние 30 лет. Самый высокий показатель летальности от пневмонии оказался именно у данной возрастной категории – 44%», - заявила Ткачева.
Приведение столь неутешительных статистических данных стало неким призывом к россиянам к вакцинации от коронавируса. Особенно большую важность это приобрело сегодня, в разгар пандемии.
«К 2030 году мы должны увеличить прогнозируемую продолжительность жизни от рождения до 78 лет. Однако при сегодняшних условиях эта задача трудновыполнимая», - подчеркнула представитель Минздрава.
Она добавила, что данная проблема, к сожалению, решается не так успешно. К примеру, национальный проект «Демография» позволил вакцинировать практически 97% обитателей социальных стационаров от пневмококка, что является довольно хорошим результатом.
«Теперь мы должны добиться такого же результата для людей, которые проживают дома», - резюмировала Ткачева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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