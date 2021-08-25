Эксперты Роспотребнадзора рассказали о перспективах пандемии

Вчера, 19:44

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Эксперты Роспотребнадзора рассказали о перспективах пандемии

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная предположила, как дальше будет развиваться пандемия коронавируса в России. По ее словам, человечество может столкнуться с бесконечным развитием инфекции, так как та до сих пор не нашла «свою нишу». Об этом сообщает «Радио Комсомольская правда».

Люди задаются логичным вопросом: почему коронавирус убивает тех, кого инфицировал, ведь это губительно в первую очередь для него. К примеру, человеку удалось найти способ сосуществовать с вирусом гриппа или герпеса, а победить коронавирус не удается.

«Есть предположение, что мы останемся с ним навсегда. Однако если клеточный гуморальный иммунитет людей уже будет знаком с вирусом, то при повторной встрече с ним уже не будет тяжелых форм», - пояснила Пшеничная.

Похожий эффект можно наблюдать на гриппе. Например, дети болеют им очень сильно, а взрослые в основном переносят вирус легче. Все потому, что их организм уже выработал к нему иммунитет. Но для того, чтобы обновить антитела и обезопаситься, все же необходима ежегодная вакцина от гриппа.

«Коронавирус не заинтересован в том, чтобы убить как можно больше людей. Пока что он находится в поиске «своей ниши», так как не определился среди других респираторных вирусов. Так что пока, к сожалению, он продолжит уносить человеческие жизни», - резюмировала представитель Роспотребнадзора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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