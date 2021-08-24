Ученые выявили группы риска с низким уровнем ответа на вакцины от коронавируса COVID-19

Ученые провели исследование и выявили, у кого организм может не дать иммунного ответа на вакцины от COVID-19.

Появились доказательства того, что при ослабленном иммунитете вакцинация от коронавируса не будет эффективной.

В рамках исследования OCTAVE ученые намерены изучить, как будет реагировать иммунная система людей с подгруппы с ослабленным иммунитетом, включая пациентов с терминальной стадией заболевания почек или печени, а также пациентов с желудочно-кишечным трактом, раком, ревмотоидным артритом, васкулитом на вакцинацию от COVID-19. К исследованию привлечены более 3 тыс. добровольцев с различными заболеваниями.

Уже появились предварительные результаты этого исследования. Они размещены на сервере предпечатной подготовки журнала The Lancet, но пока не прошли экспертную оценку.

Авторы исследования говорят о том, что около 11% всех участников эксперимента не смогли выработать никаких антител в течение четырех недель после введения двух доз вакцины.

Исследователь инфекционных заболеваний из Эдинбургского университета Элеонора Райли говорит о том, что люди, принимающие лекарства для подавления своих В-клеток реагируют хуже на вакцинацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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