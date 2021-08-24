Составлен список 5 необходимых действий перед прохождением вакцинации от COVID-19

Какие правила следует соблюдать тем, кто намерен вакцинироваться от COVID-19, рассказали «Невским новостям» эксперты.

Важно отметить, что в Петербурге уже вакцинировались 32,8% горожан. Власти стремятся к тому, чтобы уровень вакцинации в городе был не ниже 60%.

Тем же, кому предстоит вакцинация, стоит соблюдать лишь пять главных правил.

Обязательно перед вакцинацией следует ознакомиться с инструкцией препарата, который будет использоваться при вакцинации. Это позволит выяснить, нет ли каких-либо противопоказаний. Например, если у человека когда-либо была аллергия на любую из российских вакцин, значит, делать прививку нужно только под наблюдением врача и после его консультации.

Перед вакцинацией необходимо пройти прием у участкового терапевта. Врач осмотрит пациента, оценит его состояние и примет решение о том, может ли он уже вакцинироваться. Это сведет риски осложнений после прививки к минимуму.

Эксперты рекомендуют определиться с тем, каким препаратом вакцинироваться. Консультацию по этому вопросу можно получить в ходе приема у своего участкового врача.

Тем, кто подозревает, что за последние полгода мог перенести COVID-19 в легкой форме, либо общался с больным COVID-19, лучше все же сдать тест на антитела. В таких случаях уже мог сформироваться иммунитет и вакцинацию можно будет перенести на несколько месяцев.

В день прививки врачи рекомендуют следить за давлением, поскольку из-за тревоги и стресса оно может подняться. Если возникла необходимость, то можно принять препарата для снижения давления, назначенные врачом.

Соблюдая эти правила, отмечают эксперты, можно снизить риски побочных явлений при вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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