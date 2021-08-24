Врач рассказала, положена ли вакцинация людям с аутоиммунными болезнями эндокринной системы

Главный эндокринолог Минздрава Пензенской области Екатерина Князькина в соцсети «ВКонтакте» затронула тему вакцинации людей с сахарным диабетом или аутоиммунными болезнями эндокринной системы. Врач упомянула, что многие люди, страдающие этими серьезными недугами, боятся ставить прививку. Она также коснулась показателей уровня сахара крови.

«Для людей до 45 лет самая большая цифра перед приемом пищи – до 7. После еды черед два часа – до 9».

Эндокринолог отметила, что это максимальные допустимые цифры, которые позволяют вакцинироваться.

При уровне сахара в 15 единиц положен медотвод на месяц, чтобы скорректировать показатели. Для людей среднего и пожилого возраста самый высокий показатель перед приемом пищи может быть до 8, после – до 10. При таких цифрах дается допуск до вакцинации, сказала врач. Князькина также посоветовала перед вакцинацией следить за самочувствием, давлением и температурой, а также не иметь хронических заболеваний и признаков ОРВИ.

Эндокринолог отметила, что сахарный диабет является лишь относительным противопоказанием к вакцинации. Прививку можно ставить, если у пациента с эндокринными заболеваниями имеется декомпенсация - изменение уровня гормонов, пояснила врач. Коррекция уровня гормонов займет от трех до шести месяцев. Она также подчеркнула, что важно понимать, что осложнения от коронавируса и отсутствие лечения для больных диабетом намного опаснее, чем реакция организма на прививку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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