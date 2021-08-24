Эпидемиолог Василий Власов назвал вакцинацию от гриппа в разгар пандемии COVID-19 аферой ради денег

Раскритиковал вакцинацию от гриппа в разгар пандемии от COVID-19 доктор медицинских наук профессор НИУ ВШЭ, вице-президент общества специалистов доказательной медицины, член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований и комиссии по борьбе с лженаукой Василий Власов.

В интервью изданию «Доктор Питер » он подчеркнул, что расценивает вакцинацию от гриппа сейчас лишь как аферу ради наживы, поскольку никаких реальных оснований для ее проведения он не видит.

Эксперт отметил, что с началом эпидемии COVID-19 грипп ушел и нет никаких научно обоснованных предпосылок для того, чтобы сейчас начинать массовую вакцинацию в ожидании сезонного всплеска гриппа.

«Гриппа нет с начала 2020 года, и все разговоры о тяжелом течении двойной инфекции — гриппа и ковида — это все, как говорит наш президент, «ковыряние из носа». Никакого отношения к реальной жизни это не имеет. Единственный смысл у всей этой аферы — дать денег производителям гриппозной вакцины», — заявил профессор.

Комментируя проведение массовой вакцинации от COVID-19, Власов отметил, что власти действовали надеясь на полное доверие населения. Далеко не всегда озвучивались реальные цифры и о количестве зараженных и умерших от коронавирусной инфекции. Не доверяет население и вакцинам, опасаясь их влияния на здоровье. Только правдивая статистика, уверен Власов, может изменить отношение россиян к вакцинации.

«У нас в стране осложнения после ковидной вакцинации не регистрируются, не анализируются и не публикуются», — с сожалением добавил Власов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700