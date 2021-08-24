Боль в ушах может быть признаком заражения дельта-штаммом коронавируса

Вчера, 21:44

0

Image 16+
Боль в ушах может быть признаком заражения дельта-штаммом коронавируса

Индийский штамм коронавируса Дельта продолжает видоизменяться, являя все новые симптомы своего проявления. Так, одним из нетипичных признаков этого штамма является боль в ушах. Об этом сообщает британская Daily Express.

Американские медики, проанализировавшие массу данных об инфицированных индийским ковидом пациентах, пришли к выводу, что очень многие из них жаловались на боли в том или ином ухе. По мнению экспертов, в результате заражения начинается воспаление и за барабанной перепонкой постепенно скапливается жидкость. Возникают болевые ощущения в ухе.

«Именно в ней мы и выявили следы коронавирусной инфекции», — заявили ученые, имея ввиду жидкость за барабанной перегородкой.

Они отметили, что такой симптом может может говорить как о Дельта, так и об Альфа штаммах.

Однако перед болью в ухе пациентов беспокоят сильные боли в горле.

«Боль в ухе не всегда является единичным симптомом. Мы заметили, что коронавирус как бы «присоединяется» ко всем остальным типичным симптомам. От ушной боли, как правило, страдают пациенты, у которых диагностируют заражение дельта- или альфа-штаммом ковида», - прокомментировала доктор Николь Фромманн. 

Кроме того, исследователи отмечают, что ряд коронавирусных симптомов сохраняется довольно продолжительное время: кашель, одышка и частая утомляемость. Причем, тяжесть заболевания никак не влияет на проявление этих симптомов. Также существует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Боль в ушах может быть признаком заражения дельта-штаммом коронавируса

Вчера, 21:44

Профессор Стэнфорда призвал к завершению войны с коронавирусом

Вчера, 15:14

Лечивший Трампа от коронавируса COVID-19 доктор Владимир Зеленко заявил о вреде вакцинации

Вчера, 15:09

Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Вчера, 10:54

Врач Заур Шугушев заявил, что люди с вредными привычками чаще других попадают на ИВЛ

Вчера, 06:59

Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

24-08-2021, 19:49

В Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

24-08-2021, 17:24

В Роспотребнадзоре сравнили заразность дельта-штамма коронавируса с ветряной оспой

24-08-2021, 17:04

Инфекционисты Малышев и Акинфеев: Последствий купания в фонтанах хватит на всю жизнь

24-08-2021, 13:14

В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

24-08-2021, 10:19

Врачи рассказали, в каких случаях детей с коронавирусом нужно госпитализировать

24-08-2021, 09:19

Врач Андрей Продеус заявил, что от прививки заболеть нельзя, после – можно

24-08-2021, 08:04

Врач Леонид Рошаль рассказал об успехах борьбы с ковидом в России

23-08-2021, 22:58

В ВОЗ сообщили о снижении эффективности прививок от гриппа из-за ковида

23-08-2021, 20:14

Исследования доказали, что вакцина Pfizer от коронавируса ослабляет иммунную систему

23-08-2021, 17:09

Петербуржцам назвали 5 самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

23-08-2021, 11:19

ПЦР-тест или кровь на антитела: какие анализы нужно сдать перед вакцинацией от ковида

23-08-2021, 10:19

Роспотребнадзор: Если через полгода после прививки от COVID-19 уровень антител нулевой, то необходимо ревакцинироваться

23-08-2021, 09:09

Огромные синяки на теле пациента из Москвы возникли после прививки «Спутником V»

23-08-2021, 08:19

Лариса Попович: За какой вред здоровью от вакцинации положена компенсация

22-08-2021, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас

24-08-2021, 15:54

0

Пенсионеры в России могут получить от государства по 10 тысяч рублей. Указ, который предполагает проведение данной...

Подробнее
Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Вчера, 10:54

0

Прививки от коронавируса обладают эффектом усиления инфекции. Об этом рассказала биолог и вирусолог Елена Терешина....

Подробнее
В Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

В Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

24-08-2021, 17:24

0

После прививки от коронавируса возможно появление ряда побочных эффектов, сказано во временных методических...

Подробнее
Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

24-08-2021, 19:49

0

Бывший заведующий реанимацией горбольницы №?20 Борис Розин напомнил россиянам, что вакцина защищает людей не на 100% и...

Подробнее
В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

24-08-2021, 10:19

0

Связь между вакцинацией и ростом заболеваемости COVID-19 прокомментировал источник в Минздраве РФ. Общественная служба...

Подробнее
Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

23-08-2021, 10:24

0

Журналисты американского издания «The New Yorker» определили противника США в ближайшем потенциальном военном...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Издание NI рассказало о наглом маневре подлодки ВМФ России вблизи Аляски

Издание NI рассказало о наглом маневре подлодки ВМФ России вблизи Аляски

23-08-2021, 10:04

0

Аналитик Калеб Ларсон рассказал о маневрах российских подводных лодок вблизи Аляски. Он отметил на страницах NI, что...

Подробнее
19FortyFive: устаревшие государственные верфи угрожают безопасности США

19FortyFive: устаревшие государственные верфи угрожают безопасности США

23-08-2021, 12:19

0

Ситуация с государственными верфями в США оставляет желать лучшего, о чем пишет в опубликованной на портале 19FortyFive...

Подробнее
Петербуржцам назвали 5 самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

Петербуржцам назвали 5 самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

23-08-2021, 11:19

0

Петербургские специалисты регионального управления Роспотребнадзора предоставили перечень овощей-корнеплодов, которые...

Подробнее
Исследования доказали, что вакцина Pfizer от коронавируса ослабляет иммунную систему

Исследования доказали, что вакцина Pfizer от коронавируса ослабляет иммунную систему

23-08-2021, 17:09

0

Комплексное исследование британских специалистов Института Фрэнсиса Крика продемонстрировало неожиданный негативный...

Подробнее