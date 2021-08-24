Боль в ушах может быть признаком заражения дельта-штаммом коронавируса

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Индийский штамм коронавируса Дельта продолжает видоизменяться, являя все новые симптомы своего проявления. Так, одним из нетипичных признаков этого штамма является боль в ушах. Об этом сообщает британская Daily Express.
Американские медики, проанализировавшие массу данных об инфицированных индийским ковидом пациентах, пришли к выводу, что очень многие из них жаловались на боли в том или ином ухе. По мнению экспертов, в результате заражения начинается воспаление и за барабанной перепонкой постепенно скапливается жидкость. Возникают болевые ощущения в ухе.
«Именно в ней мы и выявили следы коронавирусной инфекции», — заявили ученые, имея ввиду жидкость за барабанной перегородкой.
Они отметили, что такой симптом может может говорить как о Дельта, так и об Альфа штаммах.
Однако перед болью в ухе пациентов беспокоят сильные боли в горле.
«Боль в ухе не всегда является единичным симптомом. Мы заметили, что коронавирус как бы «присоединяется» ко всем остальным типичным симптомам. От ушной боли, как правило, страдают пациенты, у которых диагностируют заражение дельта- или альфа-штаммом ковида», - прокомментировала доктор Николь Фромманн.
Кроме того, исследователи отмечают, что ряд коронавирусных симптомов сохраняется довольно продолжительное время: кашель, одышка и частая утомляемость. Причем, тяжесть заболевания никак не влияет на проявление этих симптомов. Также существует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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