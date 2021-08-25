Профессор Стэнфорда призвал к завершению войны с коронавирусом

Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность
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В газете The Daily Express появилась публикация, в которой профессор Медицинской школы Стэнфордского университета, эпидемиолог, экономист в области здравоохранения и эксперт по политике общественного здравоохранения Джей Бхаттачарья призвал закончить истерику и «борьбу» с коронавирусом. Эксперт, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, является одним из трех авторов Великой баррингтонской декларации, выпущенной в начале пандемии. Авторы документа выступали против карантинов и за альтернативные методы борьбы с инфекцией. Известно, что декларацию подписали десятки тысяч медиков из разных стран и сотни тысяч обычных людей.
Профессор упоминает, что во время войны во Вьетнаме критерием успеха генералы считали потери противника. Каждый мешок с телами неприятелей считался шагом к победе. Бхаттачарья считает, что это плохой суррогатный критерий.
Как отмечает автор публикации, сегодня подсчитывают людей с положительным результатом теста на вирус вместо мешков для трупов. Профессор поясняет, что проблема в том, что показателями случаев заражения нельзя измерить реальную опасность.
Бхаттачарья также отмечает, существует тысячекратная разница в риске умереть от инфекции между молодыми и пожилыми людьми. Согласно данным ВОЗ, выживаемость после заражения составляет 95% для людей старше 70 лет, а для молодых людей — 99,95%. Фиксация случаев заболевания среди пожилых людей является гораздо лучшим критерием развития эпидемии, чем отслеживание числа случаев инфицирования в целом, пишет профессор.
Успех Швеции в защите уязвимых людей обусловлен тем, что там уделили приоритетное внимание пожилому населению.
Автор статьи пишет, что пожилые и другие уязвимые люди теперь защищены вакциной, поэтому распространенность вируса больше не может вызвать высокой смертности.
Подсчет случаев заражения бесполезен и даже вреден. Профессор поясняет, что тестирование платное и является неявной формой введения карантина.
Если целью борьбы с инфекцией является спасение жизней, то эти деньги лучше потратить на финансирование программ вакцинации пожилых и уязвимых людей в бедных странах. Анализ данных показывает, что если ПЦР-тест на вирусные фрагменты положительный, то не обязательно, что человек заразен и является источником распространения вируса.
Помимо прочего, система отслеживания контактов вынуждает отправлять в карантин множество людей, которые находятся рядом с неинфекционными гражданами с положительным результатом теста. В результате огромное число здоровых людей вынуждены оставаться дома. Когда количество случаев растет, политики настаивают на неэффективных мерах изоляции, включая закрытие предприятий и школ, отмечает автор публикации.
Также Бхаттачарья пишет, что научиться жить с ковидом означает продолжать исследования в поисках лучших методов лечения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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