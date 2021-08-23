Лечивший Трампа от коронавируса COVID-19 доктор Владимир Зеленко заявил о вреде вакцинации

Сегодня, 15:09

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Лечивший Трампа от коронавируса COVID-19 доктор Владимир Зеленко заявил о вреде вакцинации

Вакцинация от COVID-19 вредит здоровью, уверен врач Владимир Зеленко, который является ортодоксальным иудеем.

Он известен тем, что разработал собственную схему лечения COVID-19 и вылечил Дональда Трампа от коронавирусной инфекции в 2020 году, который на тот момент занимал пост президента США.

Врач считает, что вакцины от COVID-19  опасны, в том числе и смертельны, и в лучшем случае они бесполезны. Он утверждает, что вакцинировать детей и подростков от коронавирусной инфекции бессмысленно, поскольку лица до 18 лет переносят COVID-19 легко в подавляющем большинстве случаев.

Зеленко отметил, что у тех, кто перенес COVID-19, иммунитет в миллиарды раз сильнее, нежели иммунитет, выработанный вакциной. Поэтому только естественное распространение коронавирусной инфекции будет способствовать формированию коллективного иммунитета.

Комментируя массовую вакцинацию, Зеленко заявил, что официальная статистика о смертности и осложнениях, вызванных вакциной, не соответствует действительности. Он утверждает, что слышал от коллег, как они лично предоставляли службам здравоохранения США документы, подтверждающие появление осложнений или даже смерти пациентов после прививок, но эти документы не принимали или, вовсе они пропадали в никуда.

По мнению Зеленко, эту информацию скрывают преднамеренно, чтобы вакцинировать все население. Но это не защитит людей от COVID-19, уверен он, и даже может спровоцировать рост заболевших коронавирусной инфекцией.

К тому же, как утверждает Зеленко, у вакцин от коронавируса немало серьезных побочных эффектов, которые провоцируют проблемы со здоровьем. Основную роль в появлении осложнений играет переизбыток антител и зависимость от них, поэтому вакцинированные становятся более уязвимы перед COVID-19, чем те, кто не получил прививку.

В целом Зеленко уверен, что коронавирус был создан искусственно. По его словам, он знает, кто первым модифицировал и внедрил вирус летучих мышей в человека. Произошло это впервые, утверждает врач, 20 лет назад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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