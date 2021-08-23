Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Сегодня, 10:54

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Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Прививки от коронавируса обладают эффектом усиления инфекции. Об этом рассказала биолог и вирусолог Елена Терешина. Доктор биологических наук также рассказала, почему ученые не смогли создать вакцину против SARS-CoV-1, который предшествовал сегодняшнему виду коронавируса. Вирусолог отметила, что причина заключается в антителозависимом усилении, которое способствовало летальному исходу. Врач также сказала, что не на каждый вирус вакцина воздействует. Она также упомянула, что медицинская практика показывает, что в истории были удачные случаи создания прививки. Например, был создан препарат от полиомиелита и оспы. Вакцину создали на основе живого возбудителя коровьей оспы.

Ученым удалось понять, что у коровьей и человеческой оспы есть одинаковые антигенные детерминанты. Болезнь удалось победить благодаря этому открытию.

Но существуют патогены, против которых все разработки не дают ожидаемого результата. Речь идет о таких вирусах, как гепатит С, СПИД, птичий и свиной грипп, а также MERS-CoV. Как пояснила Терешина, вакцин против таких заболеваний разрабатывается до сорока в год, но они не обладают достаточной безопасностью и эффективностью, поэтому до клинических испытаний на людях они не доходят. Ученые до сих пор не могут ответить на вопрос, почему эти попытки не увенчались успехом. Врач в этой связи упомянула вакцину против SARS-CoV-1. 

По ее словам, ученые трудились над ее созданием, но в ходе испытаний этого препарата на животных все подопытные погибали. Терешина пояснила, что тогда как раз срабатывал эффект антителозависимого усиления инфекции, пишет u-f.ru. Специалист также рассказала, что до 2002 года коронавирусы, которых насчитывается около 44 видов, заражали только животных.

Известно, что в России граждан прививают «Спутником V», «КовиВак» и «ЭпиВакКороной». Но многие врачи утверждают, что массовая вакцинация на фоне эпидемической вспышки может негативно сказаться на ее результатах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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