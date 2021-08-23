Врач Заур Шугушев заявил, что люди с вредными привычками чаще других попадают на ИВЛ

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Руководитель временного ковид-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» им. Семашко Заур Шугушев назвал категории россиян, которые чаще других попадают на ИВЛ при заболевании коронавирусом. Так, среди таких отмечаются люди с ожирением и курильщики. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, по его словам, зачастую на ИВЛ попадают пациенты, которые с трудом понимают принципы течения болезни. К примеру, они заболели, сдали ПЦР-тест, сделали КТ, результат которого оказался якобы безопасным. После этого они решают, что переносят коронавирус в легкой форме. Но это не так.
«Обычно изменения на КТ появляются на 3-6 день болезни. В этот период люди находятся в полной уверенности, что идут на пути к выздоровлению, так как сдали все анализы в первый день заболевания. В результате их госпитализируют в крайне тяжелом состоянии», - поделился Шугушев.
Кроме того, довольно часто на ИВЛ оказываются люди с депрессией, которые не желают контактировать с врачами, тем самым усугубляя свое состояние.
«Встречаются апатичные люди, которым абсолютно все равно, как у них протекает заболевание. И они, к сожалению, довольно часто оказываются в очень тяжелом состоянии», - резюмировал специалист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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