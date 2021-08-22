Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

Сегодня, 19:49

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Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

Бывший заведующий реанимацией горбольницы №?20 Борис Розин напомнил россиянам, что вакцина защищает людей не на 100% и после выработки антител привитые граждане должны соблюдать масочный режим и дистанцию. Нельзя забывать о том, что болезнь очень коварна.  После выработки антител инфекцию подхватить все же можно, но  вакцинированные, как правило, болеют в легкой форме.

Вчера стало известно о том, что скончался начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Федоренко. Мужчина привился несколько недель назад.  Комментируя этот случай, Борис Розин сказал, что следует узнать, когда была сделана вакцина? Если несколько недель назад, то каким компонентом? Первым или вторым?  Как делали прививку?

По данным СМИ, Федоренко сперва лечился дома, болел легко. Но потом его пришлось положить в больницу. Здесь возникают вопросы: чем лечат пациентов? Какие лекарства есть в наличии? Поэтому сказать что-то определенное по этому поводу невозможно, отметил врач.

Он также выразил удивление тем, что большинство людей перестали соблюдать элементарные меры предосторожности - многие не носят маски.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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