В Роспотребнадзоре сравнили заразность дельта-штамма коронавируса с ветряной оспой

Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что у более 90% пациентов, инфицированных коронавирусом в Калининградской области, обнаружен дельта-штамм.

Этот вариант вируса гораздо агрессивнее «уханьского», и распространяется он гораздо быстрее. Потеря обоняния ушла на второй план. Люди чаще жалуются на боли в горле, невысокую температуру и головную боль. Способность штамма к распространению можно сравнить разве только с вирусом ветряной оспы.

Бабура подчеркнула, что ситуация может улучшиться только за счет вакцинации. Привитый организм, как правило, справляется с вирусом, когда тот находится еще в верхних дыхательных путях.

«Соблюдение мер профилактики — ношение масок и социальная дистанция — необходимы даже в условиях массовой вакцинации при отсутствии иммунитета у большинства», — подчеркнула Бабура.

В региональном Минздраве сообщили, что готовы проводить выездные вакцинации для предприятий.

«Среди медицинских отводов — тяжёлые аллергические реакции, единичные случаи по онкологическим и аутоиммунным заболеваниям, острая стадия какого-либо заболевания. Планируемая беременность, болезни сердечно-сосудистой и эндокринной систем», — сообщила начальник департамента охраны здоровья Оксана Кокоулина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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