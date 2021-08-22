В Роспотребнадзоре сравнили заразность дельта-штамма коронавируса с ветряной оспой

Сегодня, 17:04

0

Image 16+
В Роспотребнадзоре сравнили заразность дельта-штамма коронавируса с ветряной оспой

Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что у более 90% пациентов, инфицированных коронавирусом в Калининградской области, обнаружен дельта-штамм.

Этот вариант вируса гораздо агрессивнее «уханьского», и распространяется он гораздо быстрее. Потеря обоняния ушла на второй план. Люди чаще жалуются на боли в горле, невысокую температуру и головную боль. Способность штамма к распространению можно сравнить разве только с вирусом ветряной оспы.

Бабура подчеркнула, что ситуация может улучшиться только за счет вакцинации. Привитый организм, как правило, справляется с вирусом, когда тот находится еще в верхних дыхательных путях.

«Соблюдение мер профилактики — ношение масок и социальная дистанция — необходимы даже в условиях массовой вакцинации при отсутствии иммунитета у большинства», — подчеркнула Бабура.

В региональном Минздраве сообщили, что готовы проводить выездные вакцинации для предприятий.

«Среди медицинских отводов — тяжёлые аллергические реакции, единичные случаи по онкологическим и аутоиммунным заболеваниям, острая стадия какого-либо заболевания. Планируемая беременность, болезни сердечно-сосудистой и эндокринной систем», — сообщила начальник департамента охраны здоровья Оксана Кокоулина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Инфекционисты Малышев и Акинфеев: Последствий купания в фонтанах хватит на всю жизнь

Сегодня, 13:14

В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

Сегодня, 10:19

Врачи рассказали, в каких случаях детей с коронавирусом нужно госпитализировать

Сегодня, 09:19

Врач Андрей Продеус заявил, что от прививки заболеть нельзя, после – можно

Сегодня, 08:04

Врач Леонид Рошаль рассказал об успехах борьбы с ковидом в России

Вчера, 22:58

В ВОЗ сообщили о снижении эффективности прививок от гриппа из-за ковида

Вчера, 20:14

Исследования доказали, что вакцина Pfizer от коронавируса ослабляет иммунную систему

Вчера, 17:09

Петербуржцам назвали 5 самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

Вчера, 11:19

ПЦР-тест или кровь на антитела: какие анализы нужно сдать перед вакцинацией от ковида

Вчера, 10:19

Роспотребнадзор: Если через полгода после прививки от COVID-19 уровень антител нулевой, то необходимо ревакцинироваться

Вчера, 09:09

Огромные синяки на теле пациента из Москвы возникли после прививки «Спутником V»

Вчера, 08:19

Лариса Попович: За какой вред здоровью от вакцинации положена компенсация

22-08-2021, 16:19

Реабилитолог Дьяков рассказал, как восстановиться после COVID-19

22-08-2021, 15:34

Les Echos: Ревакцинация от коронавируса в США и ЕС приведет к нехватке доз бедным странам

22-08-2021, 10:39

Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

21-08-2021, 22:54

Россиян предостерегли от употребления 5 продуктов: «убивают» кишечник

20-08-2021, 13:24

Вирусолог Чепурнов объяснил принцип работы новой версии вакцины «Спутник V»

20-08-2021, 00:19

Эпидемиолог Шунков: богатые страны виноваты в мутации COVID-19 из-за вакцин

19-08-2021, 08:44

Врач-педиатр Тимаков сообщил о рисках вакцинации подростков против коронавируса COVID-19

19-08-2021, 08:09

Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

18-08-2021, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

21-08-2021, 18:54

0

Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...

Подробнее
В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

21-08-2021, 20:34

0

По информации агентства CNN, немецкая полиция начала расследовать дело медицинской сестры, которая заменяла вакцины от...

Подробнее
В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

21-08-2021, 16:59

0

В Псковской области не менее трех человек сгорели заживо во время произошедшего в гостевом доме пожара. Об инциденте...

Подробнее
Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

21-08-2021, 22:54

0

Глава медицинской редакции CNN Санджай Гупта рассказал о том, как существовать во время пандемии коронавируса. По...

Подробнее
В квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

В квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

21-08-2021, 16:54

0

Семейные разборки в доме на Ленинском проспекте в Петербурге завершились трагически - смертью двоих человек. О...

Подробнее
Реабилитолог Дьяков рассказал, как восстановиться после COVID-19

Реабилитолог Дьяков рассказал, как восстановиться после COVID-19

22-08-2021, 15:34

0

На всей территории Российской Федерации, если в этом возникает даже малейшая необходимость, медицинские специалисты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Башкирии в ДТП с грузовым поездом погибли два человека

В Башкирии в ДТП с грузовым поездом погибли два человека

21-08-2021, 16:09

0

В Башкирии столкнулись грузовой поезд и иномарка. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли,...

Подробнее
Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

22-08-2021, 16:19

0

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, выступая на IV Международном волонтерском и...

Подробнее
Польша по просьбе НАТО перебросит свой отряд спецназа в Кабул

Польша по просьбе НАТО перебросит свой отряд спецназа в Кабул

22-08-2021, 10:19

0

Ранее Министерство обороны Польши сообщило о выводе своего военного контингента из Афганистана. Однако сегодня глава...

Подробнее
США готовят «план Маршалла» по вакцинации, чтобы опередить РФ

США готовят «план Маршалла» по вакцинации, чтобы опередить РФ

22-08-2021, 09:24

0

В США готовят «план Маршала» по глобальной вакцинации против COVID-19. Проект резолюции, в которой идет речь о...

Подробнее