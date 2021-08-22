В Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

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После прививки от коронавируса возможно появление ряда побочных эффектов, сказано во временных методических рекомендациях о порядке проведения вакцинации, разработанных Минздравом РФ. В документе подчеркивается, что все они индивидуальны и их практически невозможно предугадать.
В течение суток-двух после введения вакцины могут проявиться такие реакции, как гриппоподобный синдром. У человека может наблюдаться повышенная температура тела, озноб, мышечные и суставные боли, усталость. В список поствакцинальных реакций также включили гиперемию, отечность, боль в месте введения инъекции.
Они могут наблюдаться довольно часто, но кратковременны и быстро проходят - в срок до трех дней.
Значительно реже могут наблюдаться тошнота, диспепсия, снижение аппетита, крайне редко - увеличение регионарных лимфоузлов. Также у вакцинированного может развиться аллергическая реакция, пишет Клопс.ру.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения обновило свои рекомендации по проведению вакцинации. В соответствии с ними, вакцину «Спутник Лайт» уже можно применять для пациентов старше 60 лет, а также для ревакцинации и вакцинации переболевших ковидом граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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