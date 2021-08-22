Инфекционисты Малышев и Акинфеев: Последствий купания в фонтанах хватит на всю жизнь

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Купание в фонтанах в летний зной чревато отравлением пищевых органов и воспалением слизистой оболочки глаз (конъюнктивит). Такую информацию изданию URA.RU сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев и вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.
«В фонтанах люди элементарно заражаются целым рядом бактериальных заболеваний глаз, то есть конъюнктивитом. Часто струи фонтанной воды залетают в рот и можно напиться этой, далеко не чистой, воды из фонтана. Сразу же даст о себе знать пищевое отравление. Необходимо иметь в виду, что, даже если вода в фонтане активно циркулирует, то там система такова, что эта жидкость никогда никуда не сливается, не фильтруется и не очищается. Она там находится весь длительный летний сезон», — объяснил журналисту URA.RU Илья Акинфиев.
Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в разговоре с репортером URA.RU подчеркнул, что достаточно теплая вода внутри фонтана является весьма благоприятным пристанищем для триллионов различных болезнетворных микробов, вирусов и инфекций.
«Чего в этих фонтанах только нет: тут и паразитарные заболевания, и грибок, и вирусы-малютки. Из фонтанной воды можно легко нахватать, начиная от заболевания глаз, кончая тяжелыми заболеваниями кишечника. Есть такие простейшие, которые могут попасть в мозги через нос, а в нос попадают из воды», — сказал собеседник агентства.
Малышев предупредил, что последствия купания в фонтане в жару могут сильно повлиять на здоровье.
«Хватит на всю оставшуюся жизнь», — заключил эксперт.
Ранее на Урал пришла жара. Так, в Челябинской области с 24 по 26 августа ожидается, что воздух прогреется до +40 градусов по Цельсию. 23 августа в Екатеринбурге столбики термометров были на отметке +35 градусов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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