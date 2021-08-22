В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

Сегодня, 10:19

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В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

Связь между вакцинацией и ростом заболеваемости COVID-19 прокомментировал источник в Минздраве РФ.

Общественная служба новостей сообщает, что источник пожелал сохранить свою анонимность, но при этом раскрыл, чем может объясняться рост числа случаев COVID-19 при проведении массовой вакцинации.

Он подчеркнул, что рост числа случаев COVID-19 не связан с составом вакцин.

Один из факторов, повышающих число случаев заражения – несоблюдение дистанции в поликлиниках и прививочных пунктах. Люди кучкуются в очередях к врачам, и нередко именно там происходит заражение.

Указал источник и на то, что пандемия идет волнами и интенсивнее вакцинация проводится в период перед новым ожидаемым всплеском.

К тому же стоит понимать, что те, кто получил прививку, становятся более уязвимыми. На несколько недель их иммунитет может снизиться. Поэтому после вакцинации крайне важно соблюдать все меры защиты от коронавируса, пока в организме формируются защитные антитела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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