Врачи рассказали, в каких случаях детей с коронавирусом нужно госпитализировать

В Белоруссии рассказали, в каких случаях детей с коронавирусом надо госпитализировать. Об этом сообщает KP.BY.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич завизировал документ, которым утверждается порядок действий медработников при выявлении у ребенка признаков MIS-C (мультисистемного воспалительного синдрома). В обязательном порядке также должны быть госпитализированы дети, у которых диагностированы пневмонии, а также несовершеннолетние с высоким риском развития осложнений.

В документе также прописывается, что любой ребенок с температурой должен восприниматься врачами как пациент с коронавирусом.

Поликлиники в стране изменили правила работы, чтобы можно было исключить контакты детей с коронавирусом и тех, у кого COVID-19 нет. Также созданы контактные бригады, которые наблюдают за детьми с коронавирусом.

«В амбулаторно-поликлинических учреждениях предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов. Для пациентов с температурой предусмотрены специальные инфекционные кабинеты с отдельным входом. В амбулаторно-поликлинических организациях проводятся диспансеризация и вакцинация детей с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий», - рассказали в Минздраве Белоруссии.

Врачи постоянно повышают свой уровень квалификации. Их активно информируют об особенностях новых штаммов, проводят обучающие вебинары.

Кроме того, с медиками постоянно обсуждаются вопросы минимизации рисков возникновения и распространения коронавируса COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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