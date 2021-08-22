Врач Андрей Продеус заявил, что от прививки заболеть нельзя, после – можно

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Российский педиатр, иммунолог-аллерголог и доктор наук Андрей Продеус на своей странице в Instagram ответил на несколько вопросов о вакцинации от коронавируса, которые волнуют родителей. Об этом сообщает «LentaChel».
Так, медик отметил, что получает довольно много вопросов о вакцинации. Большинство граждан беспокоятся о безопасности препаратов. Продеус успокоил, что даже введение в организм возбудителя болезни с прививкой, это не то же самое, что заразиться вирусом естественным путем.
Вакцины делятся на «живые» и «неживые». В первом случае препарат содержит живой вирус, но он, как правило, ослаблен в лабораторных условиях. Привести к заболеванию он не может. А второй тип вакцин состоит из убитого патогена.
Доктор подчеркнул, что от прививки невозможно заболеть, но после нее – можно. Вероятность инфицироваться есть даже после сформированного иммунитета. Однако об этом уже давно сказали многие эксперты. Вакцинация не защищает человека от коронавируса на 100%, но приводит к минимуму риск перенесения болезни в тяжелой форме или летального исхода.
Также Продеус предупредил россиян о побочных действиях вакцины, ведь прививка не всегда переносится легко. Среди наиболее частых проявлений выделяются такие симптомы, как повышение температуры, боль на месте укола и расстройство желудка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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