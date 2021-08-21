В ВОЗ сообщили о снижении эффективности прививок от гриппа из-за ковида

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Доктор Беверли Тейлор, разработчик вакцин в компании Seqirus, возглавляющая Национальный центр по гриппу ВОЗ, заявила, что в этом году число предоставляемых данных о генетической последовательности вируса гриппа снижено на 94%. По мнению эксперта, если вакцины останутся слабыми, то в ближайшем будущем произойдут серьёзные вспышки гриппа. Согласно прогнозам ученых, в Великобритании от гриппа в предстоящем сезоне могут умереть до 60 тысяч человек.
Ситуация является следствием того, что за последний год резко сократился надзор за штаммами гриппа из-за сверхзанятости медицинских лабораторий, которые все это время были заняты разработками вакцин от коронавируса.
Тейлор сообщила, что эффективность вакцин против гриппа варьируется от сезона к сезону от 30 до 60 процентов.
Бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что Россию ожидает серьезная вспышка гриппа в осенне-зимний период. Депутат предполагает, что количество заболевших может приблизиться к 25-30 миллионам человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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