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Комплексное исследование британских специалистов Института Фрэнсиса Крика продемонстрировало неожиданный негативный эффект препарата Pfizer-BioNTech Wuhan. Ученые определили, что данная вакцина способна разрушать естественные Т-клетки, таким образом подавляя сформированный иммунитет, передает «Новостной фронт».
Эксперты из Института Фрэнсиса Крика Соединенного Королевства выявили, что препарат Pfizer-BioNTech Wuhan разрушительно действует на Т-клетки организма. Данные частицы являются иммунными клетками, которые фокусируются на «вражеских» патогенах и устраняют потенциальную угрозу.
«Т-клетки крайне важны для борьбы с раком и некоторыми инфекционными заболеваниями. Т-киллеры напрямую атакуют клетки, которые уже были инфицированы чужеродными частицами, в то время как Т-хелперные клетки стимулируют выработку других Т-клеток. Именно против Т-хелперов препарат Pfizer продемонстрировал негативный эффект — в среднем производство Т-клеток после введения данной вакцины снижается в 2 раза», - сообщили британские ученые.
Эксперты указали, что полученные результаты исследования будут структурированы и переданы для ознакомления компании, производящей препарат Pfizer-BioNTech.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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